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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 14:15

Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kadrosuna birçok yıldız ismi transfer eden sarı lacivertlilerde sıra orta sahada. Orta saha transferi için kolları sıvayan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, bu mücadeleden de 2-1 galibiyetle ayrıldı ve toplam 6-4'lük skorla bir üst tura yükselen taraf oldu.

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Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydederken; İsviçre ekibinin tek golü ise Mohamed Belhadj'dan geldi.

Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Bu sonucun ardından 3. tura yükselen Kanarya, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile eşleşti.

Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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