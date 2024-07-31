Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
14:15
Son dakika haberi: Yılın transfer çalımı! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda kadrosuna birçok yıldız ismi transfer eden sarı lacivertlilerde sıra orta sahada. Orta saha transferi için kolları sıvayan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...