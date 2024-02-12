Giriş Tarihi: 12.02.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
18:34
Son dakika haberi: Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator'a övgüler yağdı...
Son dakika haberi: Yunanistan Süper Ligi'nde zirve yarışı kızıştı. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti. Kısa sürede etkisini gösteren deneyimli teknik adam, takımını şampiyonluk potasına sokmayı başardı. Zirvenin kızıştığı Yunanistan'da Fatih Terim'in etkisi de manşetlere taşındı. İşte Fatih Terim için söylenen o sözler...