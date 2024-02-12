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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator'a övgüler yağdı...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 18:34

Son dakika haberi: Yunanistan'da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator'a övgüler yağdı...

Son dakika haberi: Yunanistan Süper Ligi'nde zirve yarışı kızıştı. Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti. Kısa sürede etkisini gösteren deneyimli teknik adam, takımını şampiyonluk potasına sokmayı başardı. Zirvenin kızıştığı Yunanistan'da Fatih Terim'in etkisi de manşetlere taşındı. İşte Fatih Terim için söylenen o sözler...

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Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator’a övgüler yağdı...

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçerek uzun aradan sonra bir takım çalıştıran Fatih Terim, kısa sürede etkisini göstererek takımını şampiyonluk potasına taşımayı başardı.

Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator’a övgüler yağdı...

PANA, RAKİBİNİ RAHAT GEÇTİ

Yunanistan Ligi'nin 22. haftasında Fatih Terim önderliğindeki Panathinaikos, evinde Panserraikos'u konuk etti.

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Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator’a övgüler yağdı...

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benjamin Verbic, 31. dakikada Sebastian Palacios ve 90+1. dakikada Alexander Jeremejeff kaydetti.

Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator’a övgüler yağdı...

PANA MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİ

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Panathinaikos, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Panserraikos 23 puanla 8. sırada kaldı.

Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator’a övgüler yağdı...

FİKSTÜR AVANTAJI PANA'DA

Yunanistan Süper Ligi'nin tamamlanmasına dört hafta kaldı. Bu dört haftalık periyotta lider PAOK dört maçın üçünü deplasmanda oynayacak. Buna karşılık Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ise bu dört maçın üçünde kendi sahasında olacak.

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