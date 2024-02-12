Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim rüzgarı! Şampiyonluk yarışı kızıştı | İmparator’a övgüler yağdı...

FİKSTÜR AVANTAJI PANA'DA

Yunanistan Süper Ligi'nin tamamlanmasına dört hafta kaldı. Bu dört haftalık periyotta lider PAOK dört maçın üçünü deplasmanda oynayacak. Buna karşılık Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ise bu dört maçın üçünde kendi sahasında olacak.