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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:03

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...

Son dakika haberleri: Lille'den eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen ve sezonu Trabzonspor'da tamamlayan Yusuf Yazıcı, Lille'e geri döndü. Fransız ekibinde kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncuya Süper Lig devinin talip olduğu iddia edildi. Ayrıca Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki flaş detay da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...

Sezon başnıda Lille'den eski takımı Trabzonspor'a 1 yıllığına kiralık olarak gelen fakat beklentilerin altında kalan Yusfu Yazıcı, Lille'e geri döndü.

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...

Performansıyla taraftarı hayal kırıklığına uğratan Milli yıldız hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Bonservisi Fransız ekibi Lille'de olan Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig'in dev ekibi resmen talip oldu.

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Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...

2019 senesinde Trabzonspor'dan Lille'e rekor bonservis bedeli karşılığında Lille transfer olan deneyimli oyuncu, aynı takımda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'le birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...

Burada düşen formu sebebiyle daha sonra Rusya'da CSKA Moskova'da kiralık oynayan Yusuf Yazıc, son olarak geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da tamamladı.

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Lille olan mukavelesinde kritik bir madde olduğu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan madde sonrası Yusuf Yazıcı için Süper Lig devi resmen talip oldu.

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