Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:56
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
13:03
Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki flaş detay! Süper Lig devine doğru geliyor...
Son dakika haberleri: Lille'den eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak gelen ve sezonu Trabzonspor'da tamamlayan Yusuf Yazıcı, Lille'e geri döndü. Fransız ekibinde kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncuya Süper Lig devinin talip olduğu iddia edildi. Ayrıca Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesindeki flaş detay da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...