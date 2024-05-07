Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
18:29
Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da kupayı müzesine götürmeye hazırlanan sarı kırmızılılarda gözler yeni sezon kadro planlamasına çevrildi. Cimbom'da sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geri dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Oyuncunun menajerinden kafaları karıştıran bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...