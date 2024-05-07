Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:29

Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da kupayı müzesine götürmeye hazırlanan sarı kırmızılılarda gözler yeni sezon kadro planlamasına çevrildi. Cimbom'da sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geri dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Oyuncunun menajerinden kafaları karıştıran bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray’a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray’a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!

Bu sezon da kupayı müzesine götürmeye hazırlanan sarı kırmızılılarda gözler yeni sezon kadro planlamasına çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray’a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!

Cimbom'da sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geri dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.

Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray’a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!

Oyuncunun menajerinden kafaları karıştıran bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Zaniolo Galatasaray’a dönecek mi? Menajeri kafaları karıştırdı!

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla 5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceğindeki belirsizlik devam ediyor.

SON DAKİKA