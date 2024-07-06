SON DAKİKA HABERLER: Hollanda’nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri

"TURNUVANIN EN TUTKULU TAKIMI TÜRKİYE"

Sahaya çıkınca duygular da taktik-teknik kadar önemli midir?

Maalesef bizim oynadığımız sisteme göre saha içinde bir fikri olan takım görüntüsü vermedik şu ana kadar. Onun için duygularla hareket ediyoruz. Duygu tabii ki lig maratonunda sıkıntı yaratabilir. Esas oyun gücüyle götürmeniz gerekir ama bazen böyle fast food turnuvalarda yani günlük, performansla olabiliyor. Gireniyle çıkanıyla istenilen oyundan uzak ama en duygulu, en coşkulu takım biziz. Bu konuda kesinlikle kuşku yok.

