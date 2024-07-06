Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
11:50
SON DAKİKA HABERLER: Hollanda'nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri
SON DAKİKA HABERLER: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, bugün çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 22:00'de başlayacak. Son 16 turunda Romanya'yı mağlup eden Portakallar, nasıl bir taktikle sahaya çıkıyor? Defoları neler? SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve A Spor yorumcusu Reha Kapsal, iki takımın da artılarını ve eksilerini masaya yatırdı. İşte dikkat çeken detaylar...