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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLER: Hollanda'nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri
Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 11:50

SON DAKİKA HABERLER: Hollanda'nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri

SON DAKİKA HABERLER: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, bugün çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç saat 22:00'de başlayacak. Son 16 turunda Romanya'yı mağlup eden Portakallar, nasıl bir taktikle sahaya çıkıyor? Defoları neler? SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve A Spor yorumcusu Reha Kapsal, iki takımın da artılarını ve eksilerini masaya yatırdı. İşte dikkat çeken detaylar...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERLER: Hollanda’nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri

EURO 2024'te çeyrek final heyecanı devam ediyor. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden A Milli Takımımız, bugün Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak.

SON DAKİKA HABERLER: Hollanda’nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri

Almanya'da A Milli Takımı takip eden teknik direktör, A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Reha Kapsal ile bugün oynayacağımız Hollanda maçı öncesi hem Ay-Yıldızlı ekibi hem de rakibin artı ve eksilerini masaya yatırdı. İşte Hollanda'nın defoları ve dikkat edilmesi gereken oyuncuları...

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SON DAKİKA HABERLER: Hollanda’nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri

Gruptan ikinci olarak çıktık, Avusturya'yı yendik ve en iyi 8 takım arasındayız. Şimdi rakibimiz Hollanda. Buraya kadar gelen süreçle ilgili genel yorumunuz nedir?

Bu süreçte başarıdaki en önemli unsurun, duygular olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, duygu depolarını doldurup, sınırlarını zorlayarak başarılı oldu. Coşku, savaşma ruhumuz başarılı olduğumuz turnuvalarda her zaman en ön sıraya geçmiştir.

SON DAKİKA HABERLER: Hollanda’nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri

Portekiz maçı istediğimiz gibi gitmedi ama diğer üç karşılaşmaya baktığımızda kazanılmasında en önemli faktörün bu olduğunu düşünüyorum ve de takım birlikteliği. Özellikle böyle turnuvalarda, kriz anında her zaman öne çıkmıştır.

SON DAKİKA HABERLER: Hollanda’nın defoları ortaya çıktı! O isimlere dikkat! | İşte galibiyetin şifreleri

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Sahaya çıkınca duygular da taktik-teknik kadar önemli midir?

Maalesef bizim oynadığımız sisteme göre saha içinde bir fikri olan takım görüntüsü vermedik şu ana kadar. Onun için duygularla hareket ediyoruz. Duygu tabii ki lig maratonunda sıkıntı yaratabilir. Esas oyun gücüyle götürmeniz gerekir ama bazen böyle fast food turnuvalarda yani günlük, performansla olabiliyor. Gireniyle çıkanıyla istenilen oyundan uzak ama en duygulu, en coşkulu takım biziz. Bu konuda kesinlikle kuşku yok.

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