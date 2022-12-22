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Haberler Galeri Son dakika haberler: Ronaldo'nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif
Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 12:21

Son dakika haberler: Ronaldo'nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif

Son dakika haberler... Dünya Kupası'nda Portekiz'le çeyrek finalde Fas'a elenen Ronaldo ağlayarak tünelden soyunma odasına gitmişti. Hocası Fernando Santos'un yedek kulübesinde oturttuğu Ronaldo büyük bir hayal kırıklığı ile turnuvaya veda etti. Ronaldo'nun dün ortaya çıkan bir fotoğrafından sonra yeni takımına imza atacağı ifade edildi. İşte o fotoğraf ve Ronaldo'nun yeni adresi...

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Son dakika haberler: Ronaldo’nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif

Erik Ten Hag'tan Manchester United ile sorunlar yaşayan ve daha sonra sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda da kabusu yaşadı.

Son dakika haberler: Ronaldo’nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif

Dünya Kupası'nda da ilk maçtan sonra yedek kulübesine çekilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan sonra burada da hayal kırıklığına uğradı.

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Son dakika haberler: Ronaldo’nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif

RÖPORTAJDA İTİRAFTA BULUNMUŞTU

Cristiano Ronaldo, Ada basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Erik ten Hag bana hak ettiğim şekilde saygı duymuyor. Belki de Tottenham maçında bu yüzden stattan ayrıldım. Bu hareketimden dolayı muhtemelen pişmanım ama hoca tarafından kışkırtıldığımı hissettim."

Son dakika haberler: Ronaldo’nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif

Dünya Kupası'nda kulüpsüz olarak oynayan tek futbolcu Ronaldo'nun da yeni adresi belli olmaya başladı. Portekizli yıldızın ortaya çıkan bir fotoğraf transfer iddialarını güçlendirdi.

Son dakika haberler: Ronaldo’nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif

Geçtiğimiz günlerde AS'a konuşan Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann ise "Cristiano Ronaldo bize önerildi. Aslında, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan tüm takımlara önerildiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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