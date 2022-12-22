Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
12:21
Son dakika haberler: Ronaldo'nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif
Son dakika haberler... Dünya Kupası'nda Portekiz'le çeyrek finalde Fas'a elenen Ronaldo ağlayarak tünelden soyunma odasına gitmişti. Hocası Fernando Santos'un yedek kulübesinde oturttuğu Ronaldo büyük bir hayal kırıklığı ile turnuvaya veda etti. Ronaldo'nun dün ortaya çıkan bir fotoğrafından sonra yeni takımına imza atacağı ifade edildi. İşte o fotoğraf ve Ronaldo'nun yeni adresi...