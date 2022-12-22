Son dakika haberler: Ronaldo’nun fotoğrafı ortaya çıktı! Transferi an meselesi... Servet değerinde teklif

RÖPORTAJDA İTİRAFTA BULUNMUŞTU

Cristiano Ronaldo, Ada basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Erik ten Hag bana hak ettiğim şekilde saygı duymuyor. Belki de Tottenham maçında bu yüzden stattan ayrıldım. Bu hareketimden dolayı muhtemelen pişmanım ama hoca tarafından kışkırtıldığımı hissettim."