Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
06:16
Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig'de kaldı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe de rakibi İstanbulspor'u mağlup etti fakat sarı kırmızılılar, rakibine 3 puan farkla kupayı müzesine götürdü. Konyaspor ise bu karşılaşmayı kaybetti fakat Ankaragücü'nün Trabzonspor'a 4-2 mağlup olmasıyla Süper Lig'de kalmayı garantiledi. İşte maça dair tüm detaylar...