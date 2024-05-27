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Haberler Galeri Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig'de kaldı...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:16

Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig'de kaldı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe de rakibi İstanbulspor'u mağlup etti fakat sarı kırmızılılar, rakibine 3 puan farkla kupayı müzesine götürdü. Konyaspor ise bu karşılaşmayı kaybetti fakat Ankaragücü'nün Trabzonspor'a 4-2 mağlup olmasıyla Süper Lig'de kalmayı garantiledi. İşte maça dair tüm detaylar...

Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig’de kaldı...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu.

Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig’de kaldı...

Ezeli rakibi Fenerbahçe de rakibi İstanbulspor'u mağlup etti fakat sarı kırmızılılar, rakibine 3 puan farkla kupayı müzesine götürdü.

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Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig’de kaldı...

Konyaspor ise bu karşılaşmayı kaybetti fakat Ankaragücü'nün Trabzonspor'a 4-2 mağlup olmasıyla Süper Lig'de kalmayı garantiledi. İşte maça dair tüm detaylar...

Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig’de kaldı...

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Son dakika haberleri: 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Konyaspor Süper Lig’de kaldı...

Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

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