Giriş Tarihi: 23.05.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 20:10

Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı'na 19 Eylül 2021 tarihinde göreve başlayan Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz için yolun sonu geldi. Milli takım kariyeri boyunca sıkça eleştirilen deneyimli teknik direktörün bileti kesildi. Milli takımın başında son olarak Hırvatistan maçına çıkan Kuntz, Hırvatlara 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra da ayrılık haberleri sıklıkla basında yer alırken uzun süreli sessizliğin ardından Stefan Kuntz'un ayrılık tarihi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…