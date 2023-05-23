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Haberler Galeri Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…
Giriş Tarihi: 23.05.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 20:10

Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımı'na 19 Eylül 2021 tarihinde göreve başlayan Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz için yolun sonu geldi. Milli takım kariyeri boyunca sıkça eleştirilen deneyimli teknik direktörün bileti kesildi. Milli takımın başında son olarak Hırvatistan maçına çıkan Kuntz, Hırvatlara 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra da ayrılık haberleri sıklıkla basında yer alırken uzun süreli sessizliğin ardından Stefan Kuntz'un ayrılık tarihi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…

Son dakika haberleri… UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, elemeleri başarıyla geçerek turnuvaya katılmak istiyor.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…

D Grubu'nda son olarak Hırvatistan ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…

İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…

Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.

Son dakika haberleri: A Milli Takım’da Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Tarihi belli oldu: İşte yerine gelecek isim…

Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.

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