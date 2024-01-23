Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 20:25

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

Son dakika haberleri: Trabzonspor altyapısından yetişerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başaran Abdülkadir Ömür, son dönemde bordo-mavili ekipten ayrılık isteğiyle biliniyor. Trabzonspor'da şampiyonluklar da yaşayan 24 yaşındaki futbolcu için birçok takım devreye girdi. Ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Abdülkadir Ömür'ün bonservis bedeli de belli oldu. Öte yandan Galatasaray iddialarının da bulunduğu orta saha oyuncusuna sürpriz bir İstanbul takımı teklif yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

Son dakika haberleri… Futbola başladığı Trabzonspor'da 2016 yılında a takıma yükselen Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında yerini aldı.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

O dönem geleceğe damga vurması beklenen isimler arasında başı çeken ve Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan Ömür, son dönemde düşüş yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı kaldı.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

UMUT BOZOK'LA BİRLİKTE KADRO DIŞI BIRAKILDI

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Ayrıca iki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şöyle;

SON DAKİKA