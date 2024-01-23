Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
20:25
Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...
Son dakika haberleri: Trabzonspor altyapısından yetişerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başaran Abdülkadir Ömür, son dönemde bordo-mavili ekipten ayrılık isteğiyle biliniyor. Trabzonspor'da şampiyonluklar da yaşayan 24 yaşındaki futbolcu için birçok takım devreye girdi. Ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Abdülkadir Ömür'ün bonservis bedeli de belli oldu. Öte yandan Galatasaray iddialarının da bulunduğu orta saha oyuncusuna sürpriz bir İstanbul takımı teklif yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…