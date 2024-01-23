Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün bonservisi belli oldu! Galatasaray derken sürpriz: İstanbul ekibini duyurdular...

UMUT BOZOK'LA BİRLİKTE KADRO DIŞI BIRAKILDI

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Ayrıca iki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.