Giriş Tarihi: 26.06.2023 23:23 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 23:25

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Bir dönem Türk futbolunun en çok gelecek vaat eden futbolcularının başında gelen Abdülkadir Ömür, kariyerini Trabzonspor'da devam ettiriyor. Parladığı ilk dönemde Avrupa'nın önemli takımlarının birçoğunu peşinde koşturan yıldız oyuncu, sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle geriye gitmişti. Tekrar formunu bulan Ömür, bu sezon Galatasaray ile anılsa da Avrupa'nın önemli takımları da transferi için devreye girdi. Son çıkan haberlerde ise Abdülkadir Ömür'ün yeni adresinin sürpriz bir takım olacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…