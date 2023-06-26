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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 26.06.2023 23:23 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 23:25

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Bir dönem Türk futbolunun en çok gelecek vaat eden futbolcularının başında gelen Abdülkadir Ömür, kariyerini Trabzonspor'da devam ettiriyor. Parladığı ilk dönemde Avrupa'nın önemli takımlarının birçoğunu peşinde koşturan yıldız oyuncu, sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle geriye gitmişti. Tekrar formunu bulan Ömür, bu sezon Galatasaray ile anılsa da Avrupa'nın önemli takımları da transferi için devreye girdi. Son çıkan haberlerde ise Abdülkadir Ömür'ün yeni adresinin sürpriz bir takım olacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Kariyerine Trabzonspor'da devam eden yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür, gelecek sezon takımından ayrılmak istiyor.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…

Bordo-mavili ekipten ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 10 numara için Galatasaray'ın devreye girdiği söylenmişti.

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Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…

İddialara göre Abdülkadir Ömür, yönetimden transferi için kolaylık istemiş, Galatasaray yönetimi ise bunu fırsat bilerek transfer için harekete geçmişti.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…

Galatasaray'ın oyuncuyu ikna ettiği ve Trabzonspor'a ise bonservis + 2 oyuncuyu önerdiği belirtilmişti.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür’ün yeni takımı belli oldu! Galatasaray derken sürpriz transfer gerçekleşiyor…

Ancak bu transfer gerçekleşmedi ve Abdülkadir Ömür'ün sürpriz bir takıma imza atabileceği söylendi.

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