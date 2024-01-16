Giriş Tarihi: 16.01.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
21:13
Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...
Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor. Ligde son olarak Kayserispor maçından zorlanarak da olsa 3 puanı alan sarı-kırmızılı ekipte transfer hareketliliği de başladı. Sol bek ve orta saha için takviye yapması beklenen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve farkını gösteren Abdülkerim Bardakcı için dünya devleri sıraya girdi. Son çıkan haberlere göre Abdülkerim'in transfer olması halinde Galatasaray tarihine de geçeceği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları…