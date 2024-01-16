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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...
Giriş Tarihi: 16.01.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 21:13

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürüyor. Ligde son olarak Kayserispor maçından zorlanarak da olsa 3 puanı alan sarı-kırmızılı ekipte transfer hareketliliği de başladı. Sol bek ve orta saha için takviye yapması beklenen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve farkını gösteren Abdülkerim Bardakcı için dünya devleri sıraya girdi. Son çıkan haberlere göre Abdülkerim'in transfer olması halinde Galatasaray tarihine de geçeceği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken transfer hareketliliği de hız kesmeden sürüyor.

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...

Ligin 20. haftasında Kayserispor'u sahasında konuk eden Aslan, Nelsson ve Mertens'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...

Aldığı 3 puanla birlikte 51 puana yükselen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde zirve takibini de sürdürdü.

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...

Bir yandan da transfer çalışmalarına hız veren Aslan, Okan Buruk'un talimatlarıyla birlikte sol bek ve orta saha transferi yapacak.

Son dakika haberleri: Abdülkerim Bardakcı rekor kırarak Galatasaray tarihine geçecek! Yeni adresini duyurdular...

Orta saha bölgesi için Mario Pasalic ve Daichi Kamada'yı gündemine bulunduran sarı-kırmızılılar, yakın zamanda iki oyuncu için resmi girişimlerde bulunacak.

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