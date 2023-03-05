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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! "Takımı yine geriye götürdü"
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 10:04

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! "Takımı yine geriye götürdü"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu ve evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Maçta 10 kişi kalan Trabzonspor'un oyununa eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Abdullah Avcı ve oyuncular çok sert eleştiriler de bulundu. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! Takımı yine geriye götürdü

Spor Toto Süper Ligi'nde Trabzonspor, evinde ligin son sıradaki takımı Ümraniyespor karşısında şok bir mağlubiyet aldı. Maçı 2-1 kaybeden bordo-mavili takımın evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi de böylece sona erdi.

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! Takımı yine geriye götürdü

ÜMRANIYE HAYAT BULDU

Ligin son sırasından kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor, 5 maç aradan sonra galibiyeti hatırladı. Çok değerli 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul ekibinde ikinci golü kaydeden Umut Nayir, kırmızı-beyazlı formayla gol sayısını 10'a çıkardı. Başarılı forvet, bunların 9'unu farklı takımlara karşı ağlara yolladı. Ümraniye'nin bu sezon filelerle buluşturduğu 29 golün yüzde 35'ine tek başına imzasını attı.

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Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! Takımı yine geriye götürdü

Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk ve İskender Günen, karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o sözler...

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! Takımı yine geriye götürdü

BÜLENT TİMURLENK: AVCI HİÇ ÇÖZEMEDİ

Domino taşlarının ilki yıkılmaya görsün, peşi sıra bitmeyecek gibi duran bir yıkım izlersiniz. Trabzonspor'un Avrupa'ya vedası, liderle olan puan farkı, seçim dönemine girilmesi, Visca'nın dönüşünün uzaması, deprem felaketi yüzünden lige verilen ara, Bakasetas'ın dün yokluğu... Her biri bir diğerini deviren domino taşlarıydı Trabzon'da...

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! Takımı yine geriye götürdü

Hamsik -artık- yok, Bakasetas da sakat olunca oyun liderliğine soyunan Abdülkadir'in arkasındaki Doğucan ve Siopis'ten de hücum katkısı beklemeyeceğinize göre oyun Trezeguet'nin ayağına bakıyordu. Onun da erken sakatlığı Gomez'i kanat gibi kullanan Avcı'yı zora soktu. İlk yarıda 20 orta yapan ancak 2 isabet bulabilen Trabzonspor, 15 hücumda bir kez olsun yıkamadı Ümraniye kalesini.

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