Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
10:04
Son dakika haberleri: Abdullah Avcı için dikkat çeken sözler! "Takımı yine geriye götürdü"
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu ve evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Maçta 10 kişi kalan Trabzonspor'un oyununa eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bülent Timurlenk ve İskender Günen, Abdullah Avcı ve oyuncular çok sert eleştiriler de bulundu. İşte tüm detaylar...