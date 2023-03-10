Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor... Ümraniyespor yenilgisi sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa ederek olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da görevinden ayrılmasıyla yeni hoca arayışına başlayan Trabzonspor'da gündemin birinci sırasında Sergen Yalçın yer almıştı. Başarılı teknik adam, Trabzonspor'la ilgili soruya flaş bir yanıt verdi. İşte tüm detaylar...