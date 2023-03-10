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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın'dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!
Giriş Tarihi: 10.03.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 14:22

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın'dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor... Ümraniyespor yenilgisi sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa ederek olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da görevinden ayrılmasıyla yeni hoca arayışına başlayan Trabzonspor'da gündemin birinci sırasında Sergen Yalçın yer almıştı. Başarılı teknik adam, Trabzonspor'la ilgili soruya flaş bir yanıt verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!

Son dakika haberleri: Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor... Ümraniyespor yenilgisi sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa ederek olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da görevinden ayrılmasıyla yeni hoca arayışına başlayan Trabzonspor'da gündemin birinci sırasında Sergen Yalçın yer almıştı. Başarılı teknik adam, Trabzonspor'la ilgili soruya flaş bir yanıt verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşadı ve hem ligde hem de Avrupa'da hedeflerinden uzaklaştı.

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Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!

Son olarak Ümraniyespor'a sahasında 2-1 yenilen bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmiş ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!

İLK ADAY ERTUĞRUL DOĞAN

Trabzonspor'da genel kurul kararının sonrasında ilk başkan adayı, mevcut yönetimde asbaşkanlık görevini yürüten Ertuğrul Doğan oldu.

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı sonrası ilk aday olmuştu... Sergen Yalçın’dan Trabzonspor sorusuna flaş yanıt!

Ağaoğlu'nun bu kararı ve Ertuğrul Doğan'ın adaylığının ardından teknik direktör Abdullah Avcı da görevinden istifa etmişti. Yönetim kurulu, bu kararı kabul etmiş ve tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı.

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