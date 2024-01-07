Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
13:32
Son dakika haberleri: Adana Demirspor'dan bir yıldız daha geliyor! Onana'dan şaşırtan transfer
Son dakika haberleri: Bu sezon zor bir dönemden geçen Beşiktaş, Hasan Arat yönetimiyle birlikte ayağa kalkmak istiyor. Cuma günü Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı camiada yeni hoca henüz netleşmiş değil. Ara transfer dönemi için de hamlelerini yapmaya başlayan Kartal, Adana Demirspor'dan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya yakın. Diğer yandan takımda büyük hayal kırıklığı yaratan Onana da şaşırtan bir transfere imza atıyor. İşte son dakika haberinin detayları...