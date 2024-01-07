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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Adana Demirspor'dan bir yıldız daha geliyor! Onana'dan şaşırtan transfer
Giriş Tarihi: 07.01.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 13:32

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'dan bir yıldız daha geliyor! Onana'dan şaşırtan transfer

Son dakika haberleri: Bu sezon zor bir dönemden geçen Beşiktaş, Hasan Arat yönetimiyle birlikte ayağa kalkmak istiyor. Cuma günü Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı camiada yeni hoca henüz netleşmiş değil. Ara transfer dönemi için de hamlelerini yapmaya başlayan Kartal, Adana Demirspor'dan bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya yakın. Diğer yandan takımda büyük hayal kırıklığı yaratan Onana da şaşırtan bir transfere imza atıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’dan bir yıldız daha geliyor! Onana’dan şaşırtan transfer

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’dan bir yıldız daha geliyor! Onana’dan şaşırtan transfer

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren mücadelede 3 puana Da Costa'nın attığı gollerle ulaşan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

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Son dakika haberleri: Adana Demirspor’dan bir yıldız daha geliyor! Onana’dan şaşırtan transfer

TARAFTAR PROTESTOSU DEVAM ETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi. Futbolcuların aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’dan bir yıldız daha geliyor! Onana’dan şaşırtan transfer

Bu sezon teknik direktörlük konusunda da krizler yaşayan Beşiktaş'ta henüz yeni hoca netleşmedi. Lucescu ismi gündeme gelirken, aynı zamanda ara transfer için de hamleler gelmeye başladı.

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’dan bir yıldız daha geliyor! Onana’dan şaşırtan transfer

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK

Yaz transfer döneminde Lens'ten bonservisiyle alınan fakat beklentilerin altında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratan Jean Onana, Marsilya'ya kiralandı.

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