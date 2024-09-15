SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…

Giriş Tarihi: 15.09.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
18:20
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe, milli ara dönüşünün ardından Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını üst üste gelen gollerle 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli gitmek istiyor. Bu sırada maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararları da tartışmalara yol açtı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, Meler için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…