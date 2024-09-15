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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…
Giriş Tarihi: 15.09.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 18:20

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe, milli ara dönüşünün ardından Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını üst üste gelen gollerle 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli gitmek istiyor. Bu sırada maçın hakemi Halil Umut Meler'in kararları da tartışmalara yol açtı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, Meler için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Jose Mourinho'nun öğrencileri, ilk yarıyı Maximin ve Tadic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…

DZEKO İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…

Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Halil Umut Meler’e olay sözler! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında…

Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

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