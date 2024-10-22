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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Her geçen hafta Fenerbahçe'ye..."
Giriş Tarihi: 22.10.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 06:53

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Her geçen hafta Fenerbahçe'ye..."

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları geride kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puanla geçtiği haftada Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakarak ağır yara aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, ligde geride kalan haftada öne çıkan sonuçları ve gelişmeleri çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Her geçen hafta Fenerbahçe’ye...

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarları, Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde ligde geride kalan haftada öne çıkan sonuçları ve gelişmeleri çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Her geçen hafta Fenerbahçe’ye...

"ICARDI VE OSIMHEN DERBİDE BİRLİKTE OYNAR"

SORU: Galatasaray, İcardi ve Osimhen'i Beşiktaş derbisinde birlikte oynatır mı? Bu tatlı sorunu, Okan Buruk nasıl çözer sizce?

LEVENT TÜZEMEN: İcardi sadece bir golcü değil, tam bir takım lideri. Osimhen atletizmi güçlü, kuvvetli, çok çalışkan, egosu olmayan mükemmel bir golcü. Bu iki güçlü karakter birlikte çok rahat oynar. Okan Buruk da gövdeli oyunculardan kurulu takımını mükemmel yönetiyor. Osimhen'in özellikle Okan Hoca ile ilgili övgü dolu sözleri, G.Saray'ın nasıl bir aile olduğunu gösteriyor. Antalya maçı sonrası Osimhen-İcardi ikilisinin birlikte tribünlere gitmesi, arkadaşlarının bu ikiliyi desteklemeleri G.Saray takımının birbirlerine ne kadar güçlü bağlarla kenetlendiğini gösteriyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Her geçen hafta Fenerbahçe’ye...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Okan Hoca öncelikli olarak yarın akşamı düşünüyordur. Unutulmamalı ki çantada keklik gözüken Elfsborg takımı, Roma'yı yendi. Avrupa kulvarı bizim lige hiç benzemiyor. Vasat takımların dahi kondisyonu, devamlılıkları ve bir oyun planları var. Bu yüzden bu maça çift forvet ile başlamak hata olur. Beşiktaş derbisi için de aynı görüşteyim.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Her geçen hafta Fenerbahçe’ye...

AHMET ÇAKAR: İcardi ve Osimhen'in aynı anda oynayabileceği maçlar güç dengesinin farklı olduğu maçlardır. Yani G.Saray evinde örneğin Hatay, Kayseri, Konya gibi rakiplerle oynarken İcardi ve Osimhen'in aynı anda sahada olması, fazla bir sorun teşkil etmez bilakis gol şansı ve sayısını artırabilirler. Ama Türkiye'deki ciddi rakiplere ve Avrupa'daki önemli takımlara karşı ikisinin aynı anda olması, bence risktir. Özellikle takım savunması ve orta saha direnci konusunda zafiyet yaratabilir ama bu soru bile tablonun ne kadar F.Bahçe'nin aleyhinde olduğunu gösteriyor. Bir tarafta 20 milyon Euro bonservis ödenmiş En-Nesyri, son 5 dakikaların oyuncusu olurken G.Saray iki dünya çapında yıldızı aynı anda oynatıp oynatmayacağını düşünüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Her geçen hafta Fenerbahçe’ye...

BÜLENT TİMURLENK: Okan Buruk, Süper Kupa ve Young Boys maçlarında çift santrfor denemelerini yaptığında tabelada cezalandırıldı. Jakobs'un sakat olduğu haftalarda üçlü defans denemesini beklememek lazım. Sara'nın takım savunmasına verdiği katkının yükseldiği günlerde, Mertens'in son pas ve vuruşlardaki verimsizliğini konuşuyorsak, İcardi-Osimhen ikilisini derbide birlikte sahada görebiliriz. Buruk'un yarın Avrupa Ligi'nde yapacağı rotasyon da bize derbi 11'i için ipuçları verebilir. Beşiktaş derbisi için Galatasaray'ın en önemli artısı Osimhen-İcardi ikilisi gibi görünebilir ama Süper Kupa'da sahada olmayan Davinson-Sara'nın pazartesi günü sezonun fark yaratan adamları olarak 11'de başlaması oyunun dengesini değiştirmek açısından çok daha mühim.

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