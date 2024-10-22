SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Her geçen hafta Fenerbahçe'ye..."

"ICARDI VE OSIMHEN DERBİDE BİRLİKTE OYNAR"

SORU: Galatasaray, İcardi ve Osimhen'i Beşiktaş derbisinde birlikte oynatır mı? Bu tatlı sorunu, Okan Buruk nasıl çözer sizce?

LEVENT TÜZEMEN: İcardi sadece bir golcü değil, tam bir takım lideri. Osimhen atletizmi güçlü, kuvvetli, çok çalışkan, egosu olmayan mükemmel bir golcü. Bu iki güçlü karakter birlikte çok rahat oynar. Okan Buruk da gövdeli oyunculardan kurulu takımını mükemmel yönetiyor. Osimhen'in özellikle Okan Hoca ile ilgili övgü dolu sözleri, G.Saray'ın nasıl bir aile olduğunu gösteriyor. Antalya maçı sonrası Osimhen-İcardi ikilisinin birlikte tribünlere gitmesi, arkadaşlarının bu ikiliyi desteklemeleri G.Saray takımının birbirlerine ne kadar güçlü bağlarla kenetlendiğini gösteriyor.