Giriş Tarihi: 22.10.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
06:53
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Her geçen hafta Fenerbahçe'ye..."
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçları geride kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puanla geçtiği haftada Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakarak ağır yara aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, ligde geride kalan haftada öne çıkan sonuçları ve gelişmeleri çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…