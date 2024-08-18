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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 18.08.2024 00:49 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 00:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken maçta oluşan pozisyonlar büyük tartışma yarattı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonları değerlendirirken teknik direktör Jose Mourinho'yu da sert sözlerle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho’ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho’ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho’ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu

Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho’ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu

FENERBAHÇE, ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Lige Adana Demispor'u 1-0 yenerek başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho’ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu

Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.

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