Giriş Tarihi: 18.08.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
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SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya olay sözler! Göztepe maçındaki tartışılan pozisyonlara son noktayı koydu
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken maçta oluşan pozisyonlar büyük tartışma yarattı. Usta yorumcu Ahmet Çakar, Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonları değerlendirirken teknik direktör Jose Mourinho'yu da sert sözlerle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları…