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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! “Allah’ım bu nasıl penaltı?” Galatasaray maçında…
Giriş Tarihi: 08.10.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 09:42

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! “Allah’ım bu nasıl penaltı?” Galatasaray maçında…

Son dakika haberleri… SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Fatih Doğan, İskender Günen ve Bülent Timurlenk dikkat çeken ifadelerle Süper Lig'de gündemi değerlendirdi. Bu sezonda da tartışma konusu olan hakemler için dikkat çeken yorumlarda bulunan usta kalemler, Trabzonspor'un ligdeki durumunu da değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! Allah’ım bu nasıl penaltı? Galatasaray maçında…

Son dakika haberleri… SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Fatih Doğan, İskender Günen ve Bülent Timurlenk her sezon olduğu gibi bu sezonda tartışma konusu olan hakemler için dikkat çeken yorumlarda bulundular. İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! Allah’ım bu nasıl penaltı? Galatasaray maçında…

"KORKU HAKEMLERİN GÖZÜNÜ KÖR EDİYOR"

SORU: Şu ana kadar hem orta hakemler hem VAR hakemleri sınıfta kaldı. Mesela Fenerbahçe şikâyet ettiği için Cihan Aydın FIFA listesinden çıkarıldı. Bazı hakemler görev alamıyor. Bu kadar baskıya insan dayanabilir mi? Çözüm var mı?

LEVENT TÜZEMEN: Maçı yöneten hakemlere ve VAR'da görev yapan isimlere baktığımızda ortaya karışık bir durum çıkıyor. Bir istikrar yok. Maçın hakemleri, sırtlarını VAR'a dayayarak karşılaşmaları yönetiyorlar. Şu anda hakemlere ve VAR'a ciddi bir güvensizlik var. Maalesef MHK, "Değişim yapacağım, gençleşeceğim" diyerek hakem dünyasını darmadağın etti. Dışarıda bırakılan hakemler, eğitimle hatalarından arındırılabilirlerdi. Örneğin; F.Bahçe, Cihan Aydın'ın FIFA listesinden çıkarılmasına önayak oldu. Sebep; Dzeko'ya vermediği penaltı. Peki Kayseri maçında olan penaltıyı vermeyen, olmayan penaltıyı veren, fahiş hatalar yapan Atilla Karaoğlan neden FIFA listesinde duruyor? Adaleti doğru dağıtamazsanız o çatı bir gün gelir başınıza yıkılır. MHK adamcılık yapıyor, kendilerine biat edenlerle yola devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! Allah’ım bu nasıl penaltı? Galatasaray maçında…

AHMET ÇAKAR: İnanmayacaksınız ama şu andaki kadro ve kalite Avrupa'nın en kötülerinden biri. Türkiye'de VAR, yanlış uygulanıyor. Örneğin; Mertens'in dirseğini görüp de hakemi VAR'a çağırmamak ne demek? Kasımpaşa-Bodrum maçında gol öncesinde bir faul var. O faulü vermek için hakem olmaya gerek yok, insan olmaya bile gerek yok. O kadar net bir faul ki. Zıplayıp rakibini yerle bir ediyor, üstüne çöküyor, hakem oynatıyor gol oluyor. VAR iptal ettiriyor. Adana Demir-Samsun maçında bir penaltı verdiler, VAR çağırdı. Allah'ım diyorum bu nasıl penaltı? Türkiye'de hakemlik açısından işler artık, yetersizlik ve başarısızlıktan çok komediye döndü. Genç hakemlere destek verelim diyoruz ama hem kendilerini rezil ediyorlar hem de Türk futboluna büyük zarar veriyorlar.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! Allah’ım bu nasıl penaltı? Galatasaray maçında…

FATİH DOĞAN: Hakem konusu, bir günde çözülecek bir problem değil. Yine çok hatalar oluyor. Yine korku çemberleri bazı hakemlerin gözünü kör ediyor. Daha büyük takımlara karşı hâlâ dikkatli olmaya, kontrollü düdük çalmaya itiyor. Geçmişe göre ne değişim var derseniz, genç hakemlerin daha adil yönetmeye çalıştıklarını görüyorum. En azından adil yönetme kaygısı yeşil sahalarda arttı. Ama kırmızı ve sarı kartlardaki çifte standart, net penaltıların VAR tarafından atlanması gibi konular MHK'nin bu işlerle çok daha uğraşacağını gösteriyor. Hakemlere cesaret yüklemesi yapılmadan ve güçlüler hakemleri baskılamaktan vazgeçmeden bu işlerin düzeleceğini düşünenler, gerçeklikten uzaklaşmış demektir.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! Allah’ım bu nasıl penaltı? Galatasaray maçında…

İSKENDER GÜNEN: Yıllardan beri aynı filmi seyrediyoruz. Her zaman futbolumuzda bir dejavu yaşanmakta. Çünkü kurumlar arasında büyük bir güven eksikliği var. Kimse kimseye güvenmiyor. Ve kulüp yönetimlerinde alınan başarısız sonuçlardan sonra ya da başarılı da olsa mutlak hakem tartışmaları öne çıkartılıyor. Bu da her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal almakta. Düzeleceği umudu ufukta gözükmüyor. Marka değeri düşmekte ama ne yazık ki güven sorununu halletmeden sorunları çözebilme şansı yok.

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