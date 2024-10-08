SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! “Allah’ım bu nasıl penaltı?” Galatasaray maçında…

"KORKU HAKEMLERİN GÖZÜNÜ KÖR EDİYOR"

SORU: Şu ana kadar hem orta hakemler hem VAR hakemleri sınıfta kaldı. Mesela Fenerbahçe şikâyet ettiği için Cihan Aydın FIFA listesinden çıkarıldı. Bazı hakemler görev alamıyor. Bu kadar baskıya insan dayanabilir mi? Çözüm var mı?

LEVENT TÜZEMEN: Maçı yöneten hakemlere ve VAR'da görev yapan isimlere baktığımızda ortaya karışık bir durum çıkıyor. Bir istikrar yok. Maçın hakemleri, sırtlarını VAR'a dayayarak karşılaşmaları yönetiyorlar. Şu anda hakemlere ve VAR'a ciddi bir güvensizlik var. Maalesef MHK, "Değişim yapacağım, gençleşeceğim" diyerek hakem dünyasını darmadağın etti. Dışarıda bırakılan hakemler, eğitimle hatalarından arındırılabilirlerdi. Örneğin; F.Bahçe, Cihan Aydın'ın FIFA listesinden çıkarılmasına önayak oldu. Sebep; Dzeko'ya vermediği penaltı. Peki Kayseri maçında olan penaltıyı vermeyen, olmayan penaltıyı veren, fahiş hatalar yapan Atilla Karaoğlan neden FIFA listesinde duruyor? Adaleti doğru dağıtamazsanız o çatı bir gün gelir başınıza yıkılır. MHK adamcılık yapıyor, kendilerine biat edenlerle yola devam ediyor.