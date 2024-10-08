Giriş Tarihi: 08.10.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
09:42
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan VAR için olay sözler! “Allah’ım bu nasıl penaltı?” Galatasaray maçında…
Son dakika haberleri… SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Fatih Doğan, İskender Günen ve Bülent Timurlenk dikkat çeken ifadelerle Süper Lig'de gündemi değerlendirdi. Bu sezonda da tartışma konusu olan hakemler için dikkat çeken yorumlarda bulunan usta kalemler, Trabzonspor'un ligdeki durumunu da değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…