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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…
Giriş Tarihi: 21.03.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 20:42

Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle bu sezonun da favorisi olarak görülüyordu. Sergen Yalçın ile gerilimli geçen sözleşme görüşmelerinden sonra sezona başlayan siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamın görevine üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle son verdi. Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta bir kez daha ayrılık kapıda. Karaveli'nin görevine son verilmesinin resmiyete kavuşması beklenirken, Ahmet Nur Çebi yeni hoca için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…

Son dakika haberleri… Futbolda geçen sezonu rüya gibi tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde Süper Lig'i şampiyon tamamlamıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nı da alan siyah-beyazlılar, moralli bir şekilde sezonu kapatırken gelecek sezonun çalışmaları başladı.

Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…

Ancak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandı. Deneyimli hocanın sözleşmesi konusunda uzun süren görüşmeler sonrası anlaşabilen yönetim, yeni sezona yeni transferlerle başladı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…

Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Michy Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun yıldızları Ghezzal ve Rosier'i de renklerine bağladı.

Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…

Ancak Beşiktaş'ta işler beklendiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar, Sergen Yalçın'ın sonunu getirdi.

Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…

Deneyimli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine Önder Karaveli'yi göreve getirdi.

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