Giriş Tarihi: 21.03.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 20:42

Son dakika haberleri: Ahmet Nur Çebi yeni teknik direktör için kararını verdi! Beşiktaş açıklamaya hazırlanıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle bu sezonun da favorisi olarak görülüyordu. Sergen Yalçın ile gerilimli geçen sözleşme görüşmelerinden sonra sezona başlayan siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamın görevine üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle son verdi. Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta bir kez daha ayrılık kapıda. Karaveli'nin görevine son verilmesinin resmiyete kavuşması beklenirken, Ahmet Nur Çebi yeni hoca için kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…