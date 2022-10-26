Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:07
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
09:07
Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: "İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım..."
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı. Fenerbahçe'nin liderliği ile tamamlanan haftaya damga vuran olay, Alanyaspor - Galatasaray maçındaki hakem kararları oldu. Gergin maçın yankıları sürerken, hakem Ali Palabıyık'la ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte yaşananlar...