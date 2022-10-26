Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: "İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım..."
Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 09:07

Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: "İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı. Fenerbahçe'nin liderliği ile tamamlanan haftaya damga vuran olay, Alanyaspor - Galatasaray maçındaki hakem kararları oldu. Gergin maçın yankıları sürerken, hakem Ali Palabıyık'la ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte yaşananlar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta geride kaldı. Fenerbahçe'nin liderliği ile tamamlanan haftaya damga vuran olay, Alanyaspor - Galatasaray maçındaki hakem kararları oldu. Gergin maçın yankıları sürerken, hakem Ali Palabıyık'la ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftası tamamlanırken zirvede, Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım...

Alanyaspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarının damga vurduğu haftayı değerlendiren SABAH Spor yazarları, dikkat çeken ifadeler kullanırken hakem Ali Palabıyık'la ilgili flaş iddialar ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım...

İşte yazarların görüşleri;

SORU: Trabzonspor kazansa da oyunu eleştiriliyor. Siz ne diyorsunuz?

Son dakika haberleri: Alanya maçı sonrası sular durulmuyor! O sözler ve olay iddia: İtibar suikasti yapıyor! Bu hakemlerle 3 şampiyonluk alan takım...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Geçen seneye göre Trabzonspor'un performansı aynı düzeyde değil. Bunu da hep aynı şeye bağlıyorum; 'Takımda çok sayıda oyuncu değişti. O yüzden sabır lazım.'

SON DAKİKA