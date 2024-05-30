Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
15:25
Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsünü alıyor...
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından olan ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Alex De Souza, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni hocası oldu. Bugün basın toplantısında 2 yıllık bir sözleşmeye imza atan Brezilyalı hoca, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Alex De Souza'nın Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istediği ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve o yıldız isim...