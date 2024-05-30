Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe’nin eski golcüsünü alıyor...

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza ise Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim" dedi.

