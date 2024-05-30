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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsünü alıyor...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 15:25

Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe'nin eski golcüsünü alıyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından olan ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Alex De Souza, Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni hocası oldu. Bugün basın toplantısında 2 yıllık bir sözleşmeye imza atan Brezilyalı hoca, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Alex De Souza'nın Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istediği ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve o yıldız isim...

Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe’nin eski golcüsünü alıyor...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim belli oldu.

Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe’nin eski golcüsünü alıyor...

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasına adını yazdıran ve kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Alex de Souza'yı göreve getirdi.

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Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe’nin eski golcüsünü alıyor...

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antalya'ya ayak basan Alex, havalimanında kırmızı-beyazlı taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılanmıştı.

Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe’nin eski golcüsünü alıyor...

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza ise Antalya'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim" dedi.

Son dakika haberleri: Alex De Souza ilk transferini yapıyor! Fenerbahçe’nin eski golcüsünü alıyor...

"TARAFTARIMIZI STADIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı taraftarları stadyumda görmek istediğini de aktaran Alex, "Bu 2 yıllık kontratımın olduğu sürede başarılı olmak istiyorum. Taraftarımızı stadımızda görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlar geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.

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