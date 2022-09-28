Giriş Tarihi: 28.09.2022 14:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2022
14:38
Son dakika haberleri: Alex de Souza'nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...
Son dakika haberleri: Futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Sao Paulo'nun B Takımı'nda yaşayan efsane isim Alex de Souza, başarılı gidişatı ile dikkat çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'de görev alacağı öne sürülen Alex, bu teklifi reddetmişti. Bu gelişme sonrası Brezilyalı futbol adamının yeni takımı açıklandı. Eski Fenerbahçeli isim, Alex'in yeni görevini duyurdu. İşte detaylar...