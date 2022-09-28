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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Alex de Souza'nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...
Giriş Tarihi: 28.09.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 14:38

Son dakika haberleri: Alex de Souza'nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...

Son dakika haberleri: Futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Sao Paulo'nun B Takımı'nda yaşayan efsane isim Alex de Souza, başarılı gidişatı ile dikkat çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'de görev alacağı öne sürülen Alex, bu teklifi reddetmişti. Bu gelişme sonrası Brezilyalı futbol adamının yeni takımı açıklandı. Eski Fenerbahçeli isim, Alex'in yeni görevini duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Alex de Souza’nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...

Son dakika haberleri: Futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Sao Paulo'nun B Takımı'nda yaşayan efsane isim Alex de Souza, başarılı gidişatı ile dikkat çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'de görev alacağı öne sürülen Alex, bu teklifi reddetmişti. Bu gelişme sonrası Brezilyalı futbol adamının yeni takımı açıklandı. Eski Fenerbahçeli isim, Alex'in yeni görevini duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Alex de Souza’nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...

Sao Paulo B Takımı'nı çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'yla ilgili çarpıcı gerçeği, sarı-lacivertlilerin bir başka efsanesi açıkladı.

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Son dakika haberleri: Alex de Souza’nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...

İlk teknik direktörlük görevinde Sao Paulo B Takımı'nda oldukça başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı futbol adamının adı, sezon başında Fenerbahçe ile anılmıştı.

Son dakika haberleri: Alex de Souza’nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...

Jorge Jesus'u teknik direktörlüğe getirdikten sonra sarı-lacivertlilerin Alex'i Jesus'un yardımcısı yapacağı öne sürülmüş ancak Brezilyalı efsane bu teklifi reddetmişti.

Son dakika haberleri: Alex de Souza’nın yeni takımı açıklandı! Fenerbahçe efsanesi duyurdu...

"JESUS BEKLENTİLERİN FARKINDA OLMALI"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Alex, "Kulübü çok seviyorum ve her zaman Fenerbahçe için en iyisini istiyorum. Jesus'un yeteneklerinde birinin Fenerbahçe teknik direktörü olması muhteşem."

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