Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…
Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:40

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…

Son dakika haberleri… Türkiye'de transfer dönemlerinin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Alexander Sörloth, bu yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin kancası altındaydı. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu yıldız futbolcu İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer oldu. Yeni takımına hızlı bir başlangıç yapan Sörloth, ilk hazırlık maçında adından söz ettiren bir performans sergiledi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, bordo-mavili ekipte taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…

Kiralık olarak forma giyip Türkiye'den ayrılan Sörloth, Trabzonspor için kanayan yara haline gelirken kariyerindeki basamakları da hızlı tırmandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…

Bu yaz transfer döneminde birçok dünya devinin peşinde olduğu golcü futbolcu için Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu. Ancak Sörloth'un tercihi İspanya'da kalmak oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…

ATLETICO MADRID TRANSFER ETTİ

Geçtiğimiz sezon Villarreal'de forma giyen Alexander Sörloth, İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…

Oyuncunun transferi için uzun bir süre çaba sarf eden Madrid ekibi, Sörloth'un serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı.

SON DAKİKA