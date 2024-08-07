Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
20:40
SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth ilk maçında harikalar yarattı! İspanya onu konuşuyor: Sadece iki dakikada…
Son dakika haberleri… Türkiye'de transfer dönemlerinin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Alexander Sörloth, bu yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin kancası altındaydı. Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu yıldız futbolcu İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer oldu. Yeni takımına hızlı bir başlangıç yapan Sörloth, ilk hazırlık maçında adından söz ettiren bir performans sergiledi. İşte son dakika haberinin detayları…