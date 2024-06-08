Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar
Giriş Tarihi: 08.06.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 23:18

SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de Pazar günü gerçekleştirilecek seçim öncesi iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım, canlı yayına çıkıyor. Ali Koç'un, yaptığı canlı yayın davetini seçime kısa süre kala kabul eden Aziz Yıldırım, "Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" açıklamasını yapmıştı. İkili, saat 23.00'te bir televizyon kanalında karşı karşıya geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada kapatan Fenerbahçe, tarihi bir sezonun ardından başkanlık seçimine kilitlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek başkanlık seçimi, 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sonuçların ardından kulübün yeni başkanı belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar

Bu sırada Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın davetini kabul ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar

İkili, bir televizyon kanalında karşı karşıya geldi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği canlı yayında iki taraf da flaş açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA