Giriş Tarihi: 08.06.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
23:18
SON DAKİKA HABERLERİ: Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya! Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesi flaş açıklamalar
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de Pazar günü gerçekleştirilecek seçim öncesi iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım, canlı yayına çıkıyor. Ali Koç'un, yaptığı canlı yayın davetini seçime kısa süre kala kabul eden Aziz Yıldırım, "Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" açıklamasını yapmıştı. İkili, saat 23.00'te bir televizyon kanalında karşı karşıya geldi. İşte son dakika haberinin detayları…