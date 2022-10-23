Giriş Tarihi: 23.10.2022 21:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 21:24

Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 11. Haftasında Galatasaray ile Alanyaspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın ilk 45 dakikası oldukça yüksek tempoda geçti. Devreye 2-0 önde giren Galatasaray, rakibi karşısında birçok tehlikeli pozisyona da girdi. Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey, 31. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki çok yüksek oldu. Öte yandan usta yorumcu Erman Toroğlu, devre arasında Ali Palabıyık için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…