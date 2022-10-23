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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”
Giriş Tarihi: 23.10.2022 21:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 21:24

Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 11. Haftasında Galatasaray ile Alanyaspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın ilk 45 dakikası oldukça yüksek tempoda geçti. Devreye 2-0 önde giren Galatasaray, rakibi karşısında birçok tehlikeli pozisyona da girdi. Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey, 31. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu karar sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki çok yüksek oldu. Öte yandan usta yorumcu Erman Toroğlu, devre arasında Ali Palabıyık için olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı son sürat devam ediyor. Ligin 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.

Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”

Hafta içi oynanan Türkiye Kupası maçında 7-0'lık galibiyetle moral depolayan Galatasaray, Alanyaspor maçına da çok hızlı başladı.

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Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”

İlk yarıyı Mertens ve Icardi'nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan Galatasaray'da maçın hakemi Ali Palabıyık'a yüksek tepki gösterildi.

Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”

TARAFTARLARDAN 29 EKİM'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor mücadelesi öncesinde özel koreografi sergiledi.

Son dakika haberleri: Ali Palabıyık’ın kararları Galatasaray - Alanyaspor maçında tribünleri çıldırttı! Erman Toroğlu’ndan olay sözler: “Maçın içine etti…”

Stadı neredeyse tamamen dolduran taraftarların, maç öncesi gerçekleştirdiği 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı.

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