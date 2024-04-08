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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk'un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 15:39

Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk'un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Turkcell Süper Kupa'da beklenen senaryo gerçekleşti... U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, henüz 1. dakikada Icardi'nin attığı gole engel olamadı ve bu golden sonra sahadan çekildi. Sahada kalan Galatasaraylı oyuncular ise taraftarıyla galibiyeti kutladı. O anlarda sahaya giren Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un bir görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. O fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk’un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...

Turkcell Süper Kupa'da herkesin beklediği senaryo gerçekleşti... Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk’un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...

Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 3. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi.

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Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk’un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...

GALATASARAY TAM KADRODA GELDİ

Galatasaray ise Süper Kupa karşılaşması için Şanlıurfa'ya dün tam kadro geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk’un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA 15 FUTBOLCU YER ALDI

Fenerbahçe de karşılaşmaya U19 takımı oyuncuları ile çıktı. Sarı-lacivertliler; Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu ve Çağrı Fedai 11'i ile sahaya çıktı.

Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk’un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...

ICARDI, EZELİ REKABETTEKİ EN ERKEN GOLÜ ATTI

17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı maçla başlayan 115 yıllık rekabette dün bir ilk yaşandı.

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