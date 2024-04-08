Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk’un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...

GALATASARAY TAM KADRODA GELDİ

Galatasaray ise Süper Kupa karşılaşması için Şanlıurfa'ya dün tam kadro geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

