Giriş Tarihi: 08.04.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
15:39
Son dakika haberleri: Ali Yiğit Buruk'un o görüntüsü çok konuşuldu! Gerçek ortaya çıktı...
Son dakika haberleri: Turkcell Süper Kupa'da beklenen senaryo gerçekleşti... U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, henüz 1. dakikada Icardi'nin attığı gole engel olamadı ve bu golden sonra sahadan çekildi. Sahada kalan Galatasaraylı oyuncular ise taraftarıyla galibiyeti kutladı. O anlarda sahaya giren Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un bir görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. O fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı.