Giriş Tarihi: 07.01.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
19:32
Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen ve adından söz ettiren Anastasios Bakasetas, kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Türkiye'de ilk olarak Alanyaspor forması giyen Yunan futbolcu, 20/21 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'a imza atmıştı. Kariyerinin sıçrayışını bordo-mavili ekipte gerçekleştiren deneyimli orta saha, şimdi de bir başka Süper Lig devine imza atmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de ortalığı karıştıracak dev transferi, Yunan basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…