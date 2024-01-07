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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…
Giriş Tarihi: 07.01.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 19:32

Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun yıllardır forma giyen ve adından söz ettiren Anastasios Bakasetas, kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Türkiye'de ilk olarak Alanyaspor forması giyen Yunan futbolcu, 20/21 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'a imza atmıştı. Kariyerinin sıçrayışını bordo-mavili ekipte gerçekleştiren deneyimli orta saha, şimdi de bir başka Süper Lig devine imza atmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de ortalığı karıştıracak dev transferi, Yunan basını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı son hızda devam ederken transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte dev kulüpler önemli adımlar atmaya başladı.

Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…

Bu sezon Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas, flaş bir transfere imza atacak.

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Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…

Türkiye'de ilk olarak Alanyaspor ile forma giyen Yunan futbolcu, gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmişti.

Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…

2021 yılında tam 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a imza atan 30 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili ekipte büyük başarılar elde etti.

Son dakika haberleri: Anastasios Bakasetas’ın yeni adresi belli oldu! Süper Lig deviyle anlaşma sağlandı: Bonservisini bedelini bile duyurdular…

Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi olan Bakasetas, bordo-mavililerde 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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