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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric'i işaret ederek: "Bunlar yüzünden..."
Giriş Tarihi: 08.04.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 16:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric'i işaret ederek: "Bunlar yüzünden..."

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde beklenen hafta geldi ve çeyrek final karşılaşmaları yarın başlıyor. Real Madrid, Bernabeu'da son şampiyon Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca İtalyan hoca, Arda Güler ve Modric yüzünden antrenmanı durdurmak zorunda kaldı. İşte maç öncesi Real Madrid antrenmanında yaşananlar...

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric’i işaret ederek: Bunlar yüzünden...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor... Yarın Real Madrid evinde son şampiyon Manchester City'i ağırlayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric’i işaret ederek: Bunlar yüzünden...

"YARIN AÇIKLAYACAĞIM"

Zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısına Antonio Rüdiger ile Teknik Direktör Carlo Ancelotti soruları yanıtladı. İtalyan teknik adam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric’i işaret ederek: Bunlar yüzünden...

"Futbol dünyası için çok çekici olacak, benzer demiyorum çünkü her birinin kendine has özellikleri var. Bu kalite teknik düzeyde çok güzel bir maç olması kaçınılmaz.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric’i işaret ederek: Bunlar yüzünden...

"Bazı açılardan üstün olacağımızı konusunda fikirlerimiz var, bazı açılardan da onlar üstün olacak. Bunu 180 dakikanın sonunda göreceğiz. Futbolculara ilk 11 hakkında hiçbir şey söylemedim, sadece bir noktada şüphe var... ve takıma yarın açıklama yapacağım."

SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric’i işaret ederek: Bunlar yüzünden...

"Maçla ilgili garip bir şey olacağını zannetmiyorum. Size hiçbir şey söylemeyeceğim (gülüyor) ama dizilişi kaçırmayacaksınız. Bir tane olabilir ama ilk on birimiz kafaımızda oldukça net diyebilirim"

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