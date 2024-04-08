"Bazı açılardan üstün olacağımızı konusunda fikirlerimiz var, bazı açılardan da onlar üstün olacak. Bunu 180 dakikanın sonunda göreceğiz. Futbolculara ilk 11 hakkında hiçbir şey söylemedim, sadece bir noktada şüphe var... ve takıma yarın açıklama yapacağım."