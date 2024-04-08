Giriş Tarihi: 08.04.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
16:50
SON DAKİKA HABERLERİ: Ancelotti antrenmanı durdurdu! Arda ve Modric'i işaret ederek: "Bunlar yüzünden..."
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde beklenen hafta geldi ve çeyrek final karşılaşmaları yarın başlıyor. Real Madrid, Bernabeu'da son şampiyon Manchester City'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Carlo Ancelotti, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca İtalyan hoca, Arda Güler ve Modric yüzünden antrenmanı durdurmak zorunda kaldı. İşte maç öncesi Real Madrid antrenmanında yaşananlar...