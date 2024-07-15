Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
15:59
Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu
Son dakika haberleri… Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iz bırakan futbolculardan birisi olan Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Her transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın bu kez dönüşünün ciddi olduğu vurgulandı. Tecrübeli oyuncunun, uzun süredir Al-Nassr'dan ayrılarak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği söyleniyordu. İşte son dakika haberinin detayları…