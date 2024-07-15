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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu
Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:59

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla iz bırakan futbolculardan birisi olan Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Her transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın bu kez dönüşünün ciddi olduğu vurgulandı. Tecrübeli oyuncunun, uzun süredir Al-Nassr'dan ayrılarak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği söyleniyordu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun ardından yaz transfer döneminde de hareketli günler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu

Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek ve sezona iddialı girmek için yıldız transferlerine başladı.

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Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu

Beşiktaş formasıyla 16/17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu

Her transfer döneminde Süper Lig devlerinin radarına giren Talisca'nın geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine gelmeyi kabul etti: Bonservisi bile belli oldu

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

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