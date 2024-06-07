Giriş Tarihi: 07.06.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
22:18
SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefes kesen bir sezon geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında gülen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu. Rekorları alt üst eden iki İstanbul devi, gelecek sezonun da şampiyonluk için en büyük favorileri olarak gösteriliyor. Öte yandan her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine giren Anderson Talisca için bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncu, bir başka yıldız isimle birlikte Süper Lig'e gelmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…