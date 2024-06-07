Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar
Giriş Tarihi: 07.06.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 22:18

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de nefes kesen bir sezon geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında gülen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu. Rekorları alt üst eden iki İstanbul devi, gelecek sezonun da şampiyonluk için en büyük favorileri olarak gösteriliyor. Öte yandan her transfer döneminde Türk takımlarının gündemine giren Anderson Talisca için bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı oyuncu, bir başka yıldız isimle birlikte Süper Lig'e gelmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar

Son dakika haberleri… Türk futbolunda görülmemiş bir sezon geride kaldı. Sezonun son haftasına kadar Galatasaray ve Fenerbahçe, kıyasıya bir yarış içindeydi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar

Ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda yenen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 102 puanla şampiyon olarak rekor kırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar

İkinci sırada bitiren Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak tarihinin en yüksek puanını yakaladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar

Gelecek sezona da oldukça iddialı hazırlanacak olan bu iki takım, şimdiden çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca yanında dünya yıldızıyla birlikte geliyor! Süper Lig devine imzayı atacaklar

Yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe, takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'yu getirirken transfer çalışmalarına da hızla başladı.

SON DAKİKA