Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
07:54
Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu'ndan övgüler! "Demek ki doğruymuş..."
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Ankaragücü'nü İcardi (2), Barış Alper ve Oliveira'nın golleriyle 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe derbisine şampiyonluk unvanıyla çıkacak olan Galatasaraylı oyuncular ve teknik ekip, böylece 20 milyon TL'lik galibiyet primini de kazanmış oldu. Kritik maçların ardından SABAH Spor'un usta kalemler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levet Tüzemen karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı.