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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu'ndan övgüler! "Demek ki doğruymuş..."
Giriş Tarihi: 31.05.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 07:54

Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu'ndan övgüler! "Demek ki doğruymuş..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Ankaragücü'nü İcardi (2), Barış Alper ve Oliveira'nın golleriyle 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe derbisine şampiyonluk unvanıyla çıkacak olan Galatasaraylı oyuncular ve teknik ekip, böylece 20 milyon TL'lik galibiyet primini de kazanmış oldu. Kritik maçların ardından SABAH Spor'un usta kalemler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levet Tüzemen karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı.

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Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu’ndan övgüler! Demek ki doğruymuş...

Süper Lig'de dün Ankaragücü'nü deplasmanda Icardi (2), Barış Alper ve Oliveira'nın golleriyle 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu’ndan övgüler! Demek ki doğruymuş...

OKAN BURUK İLK SEZONUNDA ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray tarihinde ilk tam sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü Türk teknik direktör oldu.

Şampiyonluk maçından sonra SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, Galatasaray'ın dün oynadığı maçı ve sezonun performansını değerlendirerek çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o yorumlar...

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Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu’ndan övgüler! Demek ki doğruymuş...

LEVENT TÜZEMEN: CUMHURİYETİN YÜZÜ GALATASARAY'DIR

G.Saray ailesine şampiyonluk hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Başkan Dursun Özbek, göreve geldiği gün, "G.Saray, Cumhuriyet'in yüzüdür. 100. yılını kutlayacağımız bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz" demişti. Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve G.Saray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı.

Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu’ndan övgüler! Demek ki doğruymuş...

Başkan Özbek'in "G.Saray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var. Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu. Bu özel şampiyonluğun teknik direktör Okan Buruk açısından da çok büyük önemi var. Neden mi? Okan hoca, futbolcuyken 30 yıl evvel sarı-kırmızılı ekipteki ilk şampiyonluğunu Başkent'te yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü'nü yenerek kazandı.

Son dakika haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonras Erman Toroğlu’ndan övgüler! Demek ki doğruymuş...

"BAŞKAN, OKAN BURUK'U GETİREREK DEVRİM YAPTI"

F.Bahçe'nin 2000- 2001'i kupayla tamamladığı sezonda G.Saray, evinde Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'ne kaybetmiş, Okan Buruk da 33. dakikada kırmızı kart görmüş, kaçan şampiyonluğun hedefi haline gelmişti. Hatta sezon sonunda Emre Belözoğlu ile beraber Inter'e transfer olduğunda G.Saray tarafından veto yemiş ve uzun yıllar bu baskıyı hep hissetmişti. Ama başkan Dursun Özbek ve yönetimi, G.Saray tarlasından yetişen ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Akhisar ile kupa kaldıran Okan Buruk'u, takımın başına getirerek büyük bir devrim yaptı.

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