"BAŞKAN, OKAN BURUK'U GETİREREK DEVRİM YAPTI"

F.Bahçe'nin 2000- 2001'i kupayla tamamladığı sezonda G.Saray, evinde Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'ne kaybetmiş, Okan Buruk da 33. dakikada kırmızı kart görmüş, kaçan şampiyonluğun hedefi haline gelmişti. Hatta sezon sonunda Emre Belözoğlu ile beraber Inter'e transfer olduğunda G.Saray tarafından veto yemiş ve uzun yıllar bu baskıyı hep hissetmişti. Ama başkan Dursun Özbek ve yönetimi, G.Saray tarlasından yetişen ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan, Akhisar ile kupa kaldıran Okan Buruk'u, takımın başına getirerek büyük bir devrim yaptı.