Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Antalyaspor'da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 18:26

Son dakika haberleri: Antalyaspor'da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi ekipler hamlelerin devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza'yı takımın başına geçirmişti. Antalyaspor'da yaşanan problemler, kulüple Brezilyalı hocayı ayırma noktasına getirdi. Dün de yaşanan Fenerbahçe formasına imza atma krizinden sonra Alex de Souza'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte yaşanan krizin detayları...

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...

ANTALYASPOR'DA ALEX KRİZİ PATLAK VERDİ

Ekipler yeni hamlelerini yaparken, Antalyaspor ise kulüpte yaşanan problemlerin ardından Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza krizi patlak verdi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...

30 Mayıs'ta Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olan Brezilyalı efsane Alex de Souza, kulüple neredeyse ayrılık noktasına geldi.

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...

Sports Digitale'nin haberine göre, Alex de Souza'nın temsilcisi, Antalyaspor yönetimiyle görüşmek için Türkiye'ye geldi. Brezilyalı hocanın, Antalyaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedileceği iddia edildi.

Son dakika haberleri: Antalyaspor’da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...

Alex de Souza ile Antalyaspor arasındaki krizin perde arkasındaki detaylar da ortaya çıktı. İşte Brezilyalı hocanın sözleşmesind yer alan madde...

SON DAKİKA