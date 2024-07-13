Giriş Tarihi: 13.07.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
18:26
Son dakika haberleri: Antalyaspor'da Alex de Souza krizi patlak verid! Fenerbahçe formasına imza atması olay olmuştu...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi ekipler hamlelerin devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza'yı takımın başına geçirmişti. Antalyaspor'da yaşanan problemler, kulüple Brezilyalı hocayı ayırma noktasına getirdi. Dün de yaşanan Fenerbahçe formasına imza atma krizinden sonra Alex de Souza'dan sürpriz bir hamle geldi. İşte yaşanan krizin detayları...