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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…
Giriş Tarihi: 22.10.2022 20:12 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 20:13

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun süre Trabzonspor forması giyen Nijeryalı yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşamıştı. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadı ve takımdan ayrıldı. Süper Lig'den birçok talibi çıkan yıldız oyuncu, Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya transfer olmayı tercih etti. Şu sıralar ise Nwakaeme'nin yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…

Son dakika haberleri… Süper Lig tarihine Trabzonspor formasıyla iz bırakan Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…

Trabzonspor'un şampiyonluğunda katkıyı en çok veren isimlerin başında gelen Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla akıllara kazındı.

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Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…

Ancak sözleşme görüşmeleri sırasında yaşananlar, Nwakaeme ile taraftarların arasının açılmasına neden oldu.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…

Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan yıldız oyuncuya istediğini vermedi.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…

Anthony Nwakaeme ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı ve yeni takım arayışlarına başladı.

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