Giriş Tarihi: 22.10.2022 20:12 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 20:13

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra umduğunu bulamadı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de uzun süre Trabzonspor forması giyen Nijeryalı yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşamıştı. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadı ve takımdan ayrıldı. Süper Lig'den birçok talibi çıkan yıldız oyuncu, Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya transfer olmayı tercih etti. Şu sıralar ise Nwakaeme'nin yeniden Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor. İşte son dakika haberinin detayları…