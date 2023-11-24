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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...
Giriş Tarihi: 24.11.2023 01:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 01:04

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer gündemi de kızışmaya başladı. Kadrolarını güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun parlayan ismine kanca taktı. İki takımın aynı oyuncu için devreye girmesi, ara transfer döneminde oldukça büyük hareketliliğin olacağına ihtimal verdi. 11 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız isim için savaşını takip edeceğiz. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...

Son dakika haberleri… Bu sezon uzun yıllardır süre gelen şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu bir hayli güçlendirdi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...

Birçok dünya yıldızıyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Livakovic gibi isimleri kadrosuna kattı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...

İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda ara transfer döneminde de yeni takviyeler yapacak olan Kanarya'da flaş bir isim gündeme geldi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...

Öte yandan bu sezon inişli çıkışlı bir süreç yaşayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın ardından Rıza Çalımbay ile yoluna devam ediyor.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...

Tecrübeli çalıştırıcıyla yeniden yükselişe geçmek isteyen Kara Kartal, aralık ayında yapılacak seçimle birlikte devre arasından sonra daha da güçlenmek istiyor.

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