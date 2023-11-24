Giriş Tarihi: 24.11.2023 01:04 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 01:04

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için teklifini yapıyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer gündemi de kızışmaya başladı. Kadrolarını güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun parlayan ismine kanca taktı. İki takımın aynı oyuncu için devreye girmesi, ara transfer döneminde oldukça büyük hareketliliğin olacağına ihtimal verdi. 11 Ocak 2024 tarihinde başlayacak olan ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız isim için savaşını takip edeceğiz. İşte son dakika haberinin detayları…