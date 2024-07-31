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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…
Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:21

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük değerlerinden birisi olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid formasıyla devam ediyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de yeni sezonun gözde isimlerinden birisi olacak. Bu sırada Arda Güler için teklifler de gelmeye devam ediyor. İspanyol devi, Arda Güler'e gelen bu teklif sonrasında adeta şaşkına döndü. Bir İngiliz takımı, adeta serveti gözden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'de gösterdiği performans sayesinde Real Madrid'e transfer yapan Arda Güler, yeni sezonun en gözde futbolcularından birisi olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

Carlo Ancelotti'nin önümüzdeki sezonda birçok maçta görev vermesi beklenen Arda Güler, transferin de en çok konuşulan ismi oldu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

Real Madrid yönetimi oyuncuyu satmak ya da kiralamak istemiyor olsa da birçok teklifle rahatsız ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

Bu sırada Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…

SERVET ÖDEMEYİ GÖZDEN ÇIKARDILAR

Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için Madrid'in kapısını çaldı.

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