Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
09:21
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler bonservisiyle tarihe geçecek! Real Madrid’e rekor teklif geldi: Servet ödeyecekler…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük değerlerinden birisi olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid formasıyla devam ediyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de yeni sezonun gözde isimlerinden birisi olacak. Bu sırada Arda Güler için teklifler de gelmeye devam ediyor. İspanyol devi, Arda Güler'e gelen bu teklif sonrasında adeta şaşkına döndü. Bir İngiliz takımı, adeta serveti gözden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…