Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
12:05
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…
Son dakika haberleri… Fenerbahçe altyapısından yetişerek Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu kısıtlı sürelerde kendini göstermeyi başarmıştı. Kısa dönemde Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi başaran Arda Güler, EURO 2024'te de adından söz ettirdi. Bu nedenle yeni sezonda Real Madrid formasını daha fazla giymesi beklenen genç yıldız, sezon öncesi oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı ve damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…