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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…
Giriş Tarihi: 01.08.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:05

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe altyapısından yetişerek Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu kısıtlı sürelerde kendini göstermeyi başarmıştı. Kısa dönemde Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi başaran Arda Güler, EURO 2024'te de adından söz ettirdi. Bu nedenle yeni sezonda Real Madrid formasını daha fazla giymesi beklenen genç yıldız, sezon öncesi oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı ve damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…

Son dakika haberleri… İspanyol devi Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler, kısa bir tatilini ardından yeni sezon hazırlıkları için takıma katıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…

Real Madrid ile gelecek sezon daha fazla forma şansı bulması beklenen milli yıldız, Ancelotti'yi etkilemeye devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…

A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te adından söz ettiren genç oyuncu, transfer dedikodularının dışında Real Madrid'e odaklanmış durumda

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…

MILAN MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında İtalyan devi Milan ile karşılaşan Real Madrid'de Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler daha sezon başlamadan damga vurdu! İspanya onu konuşuyor: Milan maçında ilginç anlar…

Karşılaşmada 45 dakika sahne alan genç oyuncu, oynadığı süre boyunca hırsı ve isteğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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