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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler geceye damga vurdu! Suudi Arabistan’da inanılmaz anlar! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…
Giriş Tarihi: 11.01.2024 00:48 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 01:13

Son dakika haberleri: Arda Güler geceye damga vurdu! Suudi Arabistan’da inanılmaz anlar! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Son dakika haberleri… Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan dev karşılaşma, Real Madrid'in 5-3'lük üstünlüğüyle sona erdi. İki tarafa da gidip gelen karşılaşmada Arda Güler de forma şansı buldu. Carlo Ancelotti'nin mücadelenin son 10 dakikasında oyuna aldığı Arda Güler, Suudi Arabistan'da oynanan maçta büyük fark yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler geceye damga vurdu! Suudi Arabistan’da inanılmaz anlar! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservisle transfer olan Arda Güler, yeni takımında forma şansı bulmaya başladı.

Son dakika haberleri: Arda Güler geceye damga vurdu! Suudi Arabistan’da inanılmaz anlar! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan Arda Güler, geçtiğimiz hafta oynanan Arandina maçında ilk kez sahaya çıkmıştı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler geceye damga vurdu! Suudi Arabistan’da inanılmaz anlar! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Arandina maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 59 dakika sahada kalmış ve hocası Ancelotti'yi etkilemeyi başarmıştı. Her fırsatta Arda Güler için övgü dolu sözlerde bulunan deneyimli teknik direktör, milli futbolcunun daha fazla süre bulacağı maçların geleceğini söyledi.

Son dakika haberleri: Arda Güler geceye damga vurdu! Suudi Arabistan’da inanılmaz anlar! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

Arandina maçının ardından Arda Güler için konuşan Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

Son dakika haberleri: Arda Güler geceye damga vurdu! Suudi Arabistan’da inanılmaz anlar! Real Madrid - Atletico Madrid maçında oyuna girince…

"Arda Güler'in harika bir kişiliği var, bu Real Madrid'de çok önemli. Seviyesini yavaş yavaş geliştirecek. Kalitesini gösterdi. Arda Güler için önemli olan, geri dönmesi ve takımla birlikte oynamaya alışması."

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