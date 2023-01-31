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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! 'Onu sevelim eylemi, Ardamania'ya döndüğünde...'
Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 09:45

Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! 'Onu sevelim eylemi, Ardamania'ya döndüğünde...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. Hafta içi oynanacak 22. hafta maçları öncesinde ligin zirve adayları hata yapmazken, bir tek Trabzonspor Hatayspor deplasmanında yenilgi aldı. Haftaya Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferi ve Fenerbahçe'de Arda Güler'in performansı damga vururken, Arda'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! ’Onu sevelim eylemi, Ardamania’ya döndüğünde...’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. Hafta içi oynanacak 22. hafta maçları öncesinde ligin zirve adayları hata yapmazken, bir tek Trabzonspor Hatayspor deplasmanında yenilgi aldı. Haftaya Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferi ve Fenerbahçe'de Arda Güler'in performansı damga vururken, Arda'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! ’Onu sevelim eylemi, Ardamania’ya döndüğünde...’

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlanırken, Trabzonspor dışındaki ligin favorileri haftayı kayıpsız geçmeyi başardılar.

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Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! ’Onu sevelim eylemi, Ardamania’ya döndüğünde...’

SABAH Spor'un usta yazarları haftayı değerlendirirken; Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferi, Fenerbahçe'de Arda Güler'in performansı ve Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptılar.

Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! ’Onu sevelim eylemi, Ardamania’ya döndüğünde...’

İşte yazarların görüşleri;

"MİLLİ JOKERLER, BURUK'U ÇOK RAHATLATIR"

SORU: G.Saray, Kaan Ayhan'ı aldı. Mert Müldür de sırada. Bu transferler Okan Buruk'un elini rahatlatır mı?

BÜLENT TİMURLENK: Süper Lig'de 3 Büyükler'de banko oynayacak kaliteli, fark yaratacak futbolcu sayısı az. Eldekilere bakılırsa Uğur Çiftçi de Galatasaray'ın sol bekinde fark yaratacak isim değildi. Sivas da işi yokuşa sürünce Okan Buruk'un takımı için eğrisi doğrusuna geldi. Galatasaray'a mutlaka 4. stoper gerekliydi ve Kaan Ayhan bence doğru isim. Mert'in Serie A kariyeri iyi gitmiyor, o da Kaan gibi joker oyuncu. Buruk'un fizik olarak hep kırılgan duran Oliveira'yı yedekleyecek bir orta sahaya ihtiyacı var çünkü o bölgeyi ne Berkan ne de Midtsjö layığıyla oynayamaz.

Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! ’Onu sevelim eylemi, Ardamania’ya döndüğünde...’

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kaan Ayhan'ın en büyük artısı, çeşitli görev yerlerinde oynayabilmesi. Stoper, sağ bek ve ön libero deneyimi var. Bana göre iyi bir transfer. Mert Müldür de faydalı bir oyuncu. Ama takım iyi giderken fazla oyuncu transferini ben doğru bulmuyorum.

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