Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
09:45
Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! 'Onu sevelim eylemi, Ardamania'ya döndüğünde...'
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. Hafta içi oynanacak 22. hafta maçları öncesinde ligin zirve adayları hata yapmazken, bir tek Trabzonspor Hatayspor deplasmanında yenilgi aldı. Haftaya Galatasaray'ın Kaan Ayhan transferi ve Fenerbahçe'de Arda Güler'in performansı damga vururken, Arda'yla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte tüm detaylar...