Son dakika haberleri: Arda Güler için olay yaratan sözler! ’Onu sevelim eylemi, Ardamania’ya döndüğünde...’

İşte yazarların görüşleri;

"MİLLİ JOKERLER, BURUK'U ÇOK RAHATLATIR"

SORU: G.Saray, Kaan Ayhan'ı aldı. Mert Müldür de sırada. Bu transferler Okan Buruk'un elini rahatlatır mı?

BÜLENT TİMURLENK: Süper Lig'de 3 Büyükler'de banko oynayacak kaliteli, fark yaratacak futbolcu sayısı az. Eldekilere bakılırsa Uğur Çiftçi de Galatasaray'ın sol bekinde fark yaratacak isim değildi. Sivas da işi yokuşa sürünce Okan Buruk'un takımı için eğrisi doğrusuna geldi. Galatasaray'a mutlaka 4. stoper gerekliydi ve Kaan Ayhan bence doğru isim. Mert'in Serie A kariyeri iyi gitmiyor, o da Kaan gibi joker oyuncu. Buruk'un fizik olarak hep kırılgan duran Oliveira'yı yedekleyecek bir orta sahaya ihtiyacı var çünkü o bölgeyi ne Berkan ne de Midtsjö layığıyla oynayamaz.