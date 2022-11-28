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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:04

Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'la birlikte bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneği olan Arda Güler için devler resmen kapıya dayandı. İspanyol basını Arda Güler için yapılacak olan rekor teklifi ortaya çıkardı ve transfer tarihini de resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...

Yeni sezona Jorge Jesus'la giren ve oynadığı oyunla bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa'da zirveye oynamaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...

Sezona müthiş başlayan Fenerbahçe Dünya Kupası arasına 2 puan farkla lider girerken, Avrupa Ligi'nde de grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...

Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertli takım dikkat çeken imzalar attırmıştı. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de devam ediyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...

JOAO PEDRO TAKIMDA KALIYOR

Takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası Joao Pedro ve menajerinin burada olmaktan mutlu olduğu ve Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiklerini ifade etti.

Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...

ARDA GÜLER'E REKOR TEKLİF

Fenerbahçe'de ise Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. İlk kez Milli formayı giyen ARda Güler için Avrupa devleri resmen sıraya girdi. Fransız gazetesi Le10Sport, Arda Güler için yapılacak olan rekor tekifi yazdı.

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