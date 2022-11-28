Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
11:04
Son dakika haberleri: Arda Güler için rekor teklif! Transfer tarihini resmen açıkladılar...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'la birlikte bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneği olan Arda Güler için devler resmen kapıya dayandı. İspanyol basını Arda Güler için yapılacak olan rekor teklifi ortaya çıkardı ve transfer tarihini de resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...