Giriş Tarihi: 26.04.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
23:02
Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak gösterilen Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Sezon başında rekor bonservisle İspanyol devine transfer olan milli futbolcu, kariyerinde bir ilki Real Sociedad maçında yaşadı. Real Madrid formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçında golünü atan genç yıldız, attığı golle İspanya'da yine taraftarları ayağa kaldırdı. İşte son dakika haberinin detayları…