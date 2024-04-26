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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 23:02

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birisi olarak gösterilen Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Sezon başında rekor bonservisle İspanyol devine transfer olan milli futbolcu, kariyerinde bir ilki Real Sociedad maçında yaşadı. Real Madrid formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçında golünü atan genç yıldız, attığı golle İspanya'da yine taraftarları ayağa kaldırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…

Son dakika haberleri… Real Madrid'in gelecekte çok şey beklediği isimlerin başında gelen Arda Güler, İspanya'da yine şovunu yaptı.

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olduğunda üst üste sakatlıklar yaşayan genç futbolcu, tam 6 ay formasından uzak kalmıştı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…

Sakatlıktan döndükten sonra da formasına kavuşması oldukça uzun bir zaman alan Arda Güler, ilk 11'de ilk kez şans buldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…

LaLiga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan genç futbolcu, kısa sürede adından söz ettiren bir performans ortaya koydu.

Son dakika haberleri: Arda Güler İspanya’da yine tarih yazdı! Real Madrid’de ilk 11’de başladığı ilk maçta şovunu yaptı: Gol sevinci olay oldu…

Carlo Ancelotti'nin uzun bir süre forma şansı vermediği için eleştirilmesine neden olan milli oyuncu, ilk 11'de oynadığı ilk maçında ağları sarstı.

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