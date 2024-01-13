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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 18:25

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllarda futbol piyasasına armağan ettiği en büyük yeteneklerden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol deviyle ilk maçına çıkmak için yaklaşık 6 ay beklemek zorunda kalan milli futbolcu, sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Sakatlıklarını atlatarak Madrid ekibinde forma giymeye başlayan Arda Güler, şimdiden hocası Carlo Ancelotti'yi etkiledi. Öte yandan İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcu için sürpriz yaratan kararı da verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ederek bünyesine kattığı Arda Güler, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Henüz 15-16 yaşlarında adını duyurmayı başaran genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirdi.

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Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Jorge Jesus yönetiminde aldığı dakikaları iyi değerlendiren Arda, adını dünya devlerine duyurmayı başardı.

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

Sezon başında ise Fenerbahçe'ye Real Madrid'den gelen 20 milyon Euro'luk teklif, Arda Güler'in kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Son dakika haberleri: Arda Güler Real Madrid’de bir ilki yaşayacak! Carlo Ancelotti’nin kararı belli oldu: El Clasico öncesi İspanyollar duyurdu…

REAL MADRID'E SAKATLIKLARLA BAŞLADI

İspanyol devine transferinin ardından büyük bir heyecan yaşatan milli futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayranlarını da bir hayli üzdü.

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