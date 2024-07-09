Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
14:39
Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...
Son dakika haberleri: EURO 2024'te A Milli Takım'da gösterdiği performansla adından bir kez daha söz ettiren Arda Güler, devlerin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Gürcistan maçında attığı golle, Avusturya ve Hollanda maçlarında yaptığı asistlerle takımın skor yükünü çeken genç yıldızımız için dünya devinin bir kez daha devreye girdiği ortaya çıktı.