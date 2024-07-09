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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 14:39

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te A Milli Takım'da gösterdiği performansla adından bir kez daha söz ettiren Arda Güler, devlerin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Gürcistan maçında attığı golle, Avusturya ve Hollanda maçlarında yaptığı asistlerle takımın skor yükünü çeken genç yıldızımız için dünya devinin bir kez daha devreye girdiği ortaya çıktı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...

Millilerin genç yıldızı Arda Güler, müsabakanın son düdüğünün ardından takım arkadaşlarını tek tek teselli etti.

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Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...

"DAHA DA İLERİ GİTMEYİ ÇOK İSTERDİK, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Arda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. Ay-yıldızlı formayı giymenin çok büyük gurur olduğundan bahseden Güler, "Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceği dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz. İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bur formayı giymek en büyük gurur" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...

AVRUPA, ARDA'YA HAYRAN KALDI

Avrupa basını, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nın dünkü ve turnuvadaki performansını sayfalarına taşıdı. İşte Avrupa'nın önde gelen gazetelerinden Arda için attıkları manşetler...

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi için bomba iddia! Dünya devi bir kez daha devreye girdi...

AS: "Arda Güler bir kez daha neredeyse Maradonavari katkısı ve liderliği ile Türkiye'ye resital verdi"

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