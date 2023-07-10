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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! "Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi..."
Giriş Tarihi: 10.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 09:42

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! "Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Yaz döneminde hem Türk futbolunu hem de dünya futbolunu ilgilendiren birçok önemli gelişme yaşanırken, 3 büyükler de transfer için yoğun mesai harcıyor. Türk futbolu açısından yaz döneminin en önemli gelişmesi, Fenerbahçeli Arda Güler'in Real Madrid'e transferiydi. Bu transferin ardından tecrübeli futbol adamı Selim Soydan çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Yaz döneminde hem Türk futbolunu hem de dünya futbolunu ilgilendiren birçok önemli gelişme yaşanırken, 3 büyükler de transfer için yoğun mesai harcıyor. Türk futbolu açısından yaz döneminin en önemli gelişmesi, Fenerbahçeli Arda Güler'in Real Madrid'e transferiydi. Bu transferin ardından tecrübeli futbol adamı Selim Soydan çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi...

Futbolda yeni sezon hazırlıkları tüm takımlar için devam ediyor. Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Süper Lig'in 3 büyükleri, transfere de yoğun mesai harcıyor.

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Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi...

SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan TFF eski yöneticisi Selim Soydan; Arda Güler'in Real Madrid'e gidişinden Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılmasına, Icardi transferinden milli takımda yaşananlara kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi...

İşte Murat Özbostan'ın soruları ve Selim Soydan'ın yanıtları;

Arabistan, dünya futbolunu yerinden oynattı. Rakamlar inanılmaz yüksek. Arabistan'ın amacı ne?

Baktılar ki Katar, futbola gömdüğü paranın karşılığını aldı, Suudi Arabistan da aynı yöntemi izliyor. Parayı veren düdüğü çalacak arkadaş bu saatten sonra. Ne kadar büyük yıldızları alabilirlerse, o derece başarıya ulaşır bu proje. Yok, eğer eski yıldızlar mezarlığı haline gelirlerse para yakmış olurlar sadece.

Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi...

"BÜYÜKEKŞİ'NİN İLK SINAVI MHK"

TFF yarın toplanıyor. Masadaki öncelikli konular sizce neler?

TFF, yeni döneme nispeten daha rahat başlayacak. Büyükekşi'nin gitmesini isteyen kulüpler, bir süre sessiz kalır. 15 gündür dükkanı kapatan Büyükekşi'nin ilk sınavı, MHK Başkanı ve kurullar olacak. Eğer Lale Orta veya benzeri bir isim gelirse, anlayın ki eski tas eski hamam! Ortam çok gerilecek. 750 milyon liraya Süper Lig'in isim hakkının satılması büyük olay ama bu paranın nereden geldiğini ve nasıl dağıtılacağını izlemek lazım.

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