Son dakika haberleri: Arda Güler transferi sonrası olay sözler! "Fırsatçı baba, yetenekli oğul! Icardi imzayı atarsa Kerem krizi..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Yaz döneminde hem Türk futbolunu hem de dünya futbolunu ilgilendiren birçok önemli gelişme yaşanırken, 3 büyükler de transfer için yoğun mesai harcıyor. Türk futbolu açısından yaz döneminin en önemli gelişmesi, Fenerbahçeli Arda Güler'in Real Madrid'e transferiydi. Bu transferin ardından tecrübeli futbol adamı Selim Soydan çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...