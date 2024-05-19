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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid'in kulüp tarihine geçti
Giriş Tarihi: 19.05.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 20:58

Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid'in kulüp tarihine geçti

Son dakika haberleri… Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da şov yapmaya devam ediyor. İspanyol devinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncu, Villarreal karşısında da ilk 11'de sahne aldı. Maçın 15. dakikasında ve 45. dakikasında attığı gollerle maça damga vuran Arda Güler, inanılmaz bir istatistik yakaladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid’in kulüp tarihine geçti

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyanın dikkatini üstüne çeken Arda Güler, İspanya'da şov yapıyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid’in kulüp tarihine geçti

BİR KEZ DAHA ATTI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Villarreal karşısında ilk yarıda attığı 2 golle maça damga vuran isim oldu.

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Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid’in kulüp tarihine geçti

Ligin başlarında sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Villarreal karşısında bir kez daha ilk 11'de şans buldu ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. Arda, 45. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü de attı.

Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid’in kulüp tarihine geçti

Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid’in kulüp tarihine geçti

İNANILMAZ İSTATİSTİK

Real Madrid formasıyla 350 dakikada 6 gol kaydeden Arda Güler, İspanyol taraftarların adeta sevgilisi haline geldi.

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