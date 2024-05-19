Giriş Tarihi: 19.05.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
20:58
Son dakika haberleri: Arda Güler art arda attı, İspanyollar şaştı kaldı! Real Madrid'in kulüp tarihine geçti
Son dakika haberleri… Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da şov yapmaya devam ediyor. İspanyol devinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncu, Villarreal karşısında da ilk 11'de sahne aldı. Maçın 15. dakikasında ve 45. dakikasında attığı gollerle maça damga vuran Arda Güler, inanılmaz bir istatistik yakaladı. İşte son dakika haberinin detayları…