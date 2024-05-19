Giriş Tarihi: 19.05.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
18:43
Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun son dönemdeki en dikkat çeken genç yeteneği olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro artı bonusların olduğu bir bonservis bedeli kazandıran genç futbolcu, İspanyol devinde teknik ekibin ve taraftarların gözüne girmeye başladı. Öte yandan Arda Güler'in, takımın efsane ismi Luka Modric ile yaşadığı ilginç diyaloğu İspanyollar yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…