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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…
Giriş Tarihi: 19.05.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 18:43

Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son dönemdeki en dikkat çeken genç yeteneği olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro artı bonusların olduğu bir bonservis bedeli kazandıran genç futbolcu, İspanyol devinde teknik ekibin ve taraftarların gözüne girmeye başladı. Öte yandan Arda Güler'in, takımın efsane ismi Luka Modric ile yaşadığı ilginç diyaloğu İspanyollar yazdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…

Son dakika haberleri… Futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, kısa sürede gösterdiği yetenekleriyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…

Sarı-lacivertli ekipte de kademe kademe adını duyuran genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde oldukça forma şansı buldu.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…

Bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren genç futbolcu, dünya devlerini peşine taktı. Arda Güler'in tercihi ise Real Madrid oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…

Eflatun-beyazlı ekipte beklenmedik şekilde sakatlanarak başlayan Arda Güler, pes etmedi ve Carlo Ancelotti'den formayı kaptı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’den Luka Modric’e beklenmedik çıkış! O haberlere öfkelendi ve…

Son haftalarda Real Madrid formasıyla attığı gollerle dikkat çeken milli yıldızımız, son 4 maçta 3 gol attı.

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