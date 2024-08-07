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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler'e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro'luk dev transfer...
Giriş Tarihi: 07.08.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 15:18

Son dakika haberleri: Arda Güler'e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro'luk dev transfer...

Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olduğu günden beri İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri olan Arda Güler hakkındaki transfer haberi gündeme bomba gibi düştü. Son oynanan El Clasico maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler için tarihi bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte milli yıldızımız için yapılan inanılmaz teklif ve transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Arda Güler’e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro’luk dev transfer...

Son La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, geçtiğimiz günlerde ABD'de hazırlık maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Arda Güler’e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro’luk dev transfer...

Müsabakaya 12. dakikada hava koşulları sebebiyle ara verildi. Maç, 1.5 saatlik aranın ardından devam etti.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro’luk dev transfer...

Barcelona, Pau Victor'un 42. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pau Victor, 54. dakikada 2. golünü atarak aradaki farkı 2'ye çıkardı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro’luk dev transfer...

ARDA'DAN EL CLASICO'DA ASİST

82. dakikada Nico Paz'ın Real Madrid adına attığı golde ise asisti Arda Güler yaptı ve maç 2-1 sona erdi.

Son dakika haberleri: Arda Güler’e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro’luk dev transfer...

Milli oyuncunun 24. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol sayılmadı.

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