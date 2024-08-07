Giriş Tarihi: 07.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
15:18
Son dakika haberleri: Arda Güler'e tarihi teklifi duyurdular! 100 milyon Euro'luk dev transfer...
Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olduğu günden beri İspanya'da en çok konuşulan isimlerden biri olan Arda Güler hakkındaki transfer haberi gündeme bomba gibi düştü. Son oynanan El Clasico maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler için tarihi bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte milli yıldızımız için yapılan inanılmaz teklif ve transfer haberinin detayları...