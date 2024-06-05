Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
20:04
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük genç yeteneklerinden birisi olarak gösterilen Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan genç futbolcu, kariyer basamaklarını da hızlı adımlarla çıkıyor. EURO 2024'te A Milli Takım'ın beklentisi en büyük oyuncusu olan Arda Güler için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu için Real Madrid'in kararı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…