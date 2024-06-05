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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…
Giriş Tarihi: 05.06.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 20:04

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en büyük genç yeteneklerinden birisi olarak gösterilen Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan genç futbolcu, kariyer basamaklarını da hızlı adımlarla çıkıyor. EURO 2024'te A Milli Takım'ın beklentisi en büyük oyuncusu olan Arda Güler için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu için Real Madrid'in kararı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…

Son dakika haberleri… Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan ve kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, meziyetlerini tüm dünyaya fark ettirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…

Sarı-lacivertli ekipte forma giydiği her maç adından söz ettiren bir performans ortaya koyan Arda Güler, büyük bir sıçrama yaptı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 20 milyon Euro artı bonuslarla Real Madrid'in yolunu tutan genç yıldız, İspanya kariyerine şanssızlıklarla başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…

Üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından yaklaşık 6 ay boyunca takımdan uzak kalan Arda, sezonun ikinci yarısında forma giymeye başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’i isteyen sürpriz takım ortaya çıktı! Herkes Real Madrid’de kalacak derken: İşte son karar…

Carlo Ancelotti'nin görev verdiği her maçta dikkat çeken bir oyun sergileyen Arda Güler, attığı gollerle de yeteneğini gösterdi.

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