Giriş Tarihi: 02.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
18:46
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Devre arasında büyük sürpriz: Kimse bunu beklemiyordu...
Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yeteneklerinden birisi olarak gösterilen Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. EURO 2024'te A Milli Takım ile sergilediği performansla birlikte takdir toplayan genç yıldız, bu sezon şu ana kadar Real Madrid'de istediklerini elde edemedi. Bu nedenle Arda Güler'in kulübünde mutsuz olduğu söylenirken onu isteyen takımı da duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…