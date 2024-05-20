Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
08:05
Son dakika haberleri: Arda Güler'in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda 70 dakika 10 kişi oynadığı derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. La Liga'da aynı saatlerde oynanan Villarreal-Real Madrid maçında 2 gol atan Arda Güler ise derbi sonrası Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı. Genç yıldızın yaptığı yorum ise gündem oldu. İşte Arda Güler'in o yorumu...