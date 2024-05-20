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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler'in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 08:05

Son dakika haberleri: Arda Güler'in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda 70 dakika 10 kişi oynadığı derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti. La Liga'da aynı saatlerde oynanan Villarreal-Real Madrid maçında 2 gol atan Arda Güler ise derbi sonrası Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı. Genç yıldızın yaptığı yorum ise gündem oldu. İşte Arda Güler'in o yorumu...

Son dakika haberleri: Arda Güler’in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

ŞAMPİYON HAFTAYA BELLİ OLACAK

Böylece Süper Lig'de şampiyonn haftaya belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

PUANLAR EŞİT OLURSA İKİLİ AVERAJ DEVREYE GİRECEK

Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise puanlar eşitlenecek ve ikili averaj devreye girecek. Galatasaray'a ikili averajda üstün olan sarı-lacivertli ekip, böylece 10 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.

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