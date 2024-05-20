Son dakika haberleri: Arda Güler’in derbi paylaşımı olay oldu! Villarreal maçı sonrası gündem oldu...

ŞAMPİYON HAFTAYA BELLİ OLACAK

Böylece Süper Lig'de şampiyonn haftaya belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.