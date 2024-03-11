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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…
Giriş Tarihi: 11.03.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 23:36

Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…

Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu Arda Güler, İspanya'da adım adım kendini buluyor. Transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir hayli uzak kalan milli futbolcu, ilk golünü LaLiga'nın 28. haftasında Celta Vigo'ya karşı kaydetti. Bir diğer yandan Arda Güler için transfer dedikoduları da gelmeye devam ediyor. İtalyanlar, milli futbolcunun geleceğine dair flaş bir haberi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…

Son dakika haberleri… Real Madrid formasıyla ilk golünü atarak büyük bir sevinç yaşayan Arda Güler için yeni bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…

İLK GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Celta Vigo maçında rakibini 4-0 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler de ilk golünü kaydetti.

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Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…

Mücadelenin 89. dakikasında Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, 90+4'te attığı golle siftah yaptı.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…

Attığı golle birlikte Real Madrid tarihine de geçen Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla LaLiga'da 2005 ve sonrası doğumlu olup gol atan ilk futbolcu oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…

Karşılaşma sonrasında Arda Güler'in ilk golü İspanyol basınında manşetlere taşındı ve büyük övgü topladı.

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