Giriş Tarihi: 11.03.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
23:36
Son dakika haberleri: Arda Güler’in geleceği belli oldu! Real Madrid’de ilk golünü atmıştı ama…
Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu Arda Güler, İspanya'da adım adım kendini buluyor. Transferinin hemen ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir hayli uzak kalan milli futbolcu, ilk golünü LaLiga'nın 28. haftasında Celta Vigo'ya karşı kaydetti. Bir diğer yandan Arda Güler için transfer dedikoduları da gelmeye devam ediyor. İtalyanlar, milli futbolcunun geleceğine dair flaş bir haberi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…